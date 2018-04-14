أخبار مصر -د.هند بدارى

تطلق كلية التجارة بجامعة القاهرة برعاية وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، من ١٥ إلى ١٦ أبريل مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان “نحو تدويل منظمات الأعمال”. ومن المقرر حضور كلاً من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة.

وصرح الدكتور إيهاب أبو عيش عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن المؤتمر يستهدف، مناقشة الجدل بشأن الممارسات العملية والنظريات العلمية الحديثة التي تعمل علي تنظيم وتفعيل عمليات تدويل منظمات الأعمال بشكل تنافسي يتسق مع المستقبل والتطورات المتسارعة ببيئة الأعمال العالمية، مع التركيز على البيئة المصرية والعربية.

وأضاف أبو عيش، أن المؤتمر يناقش نحو 35 ورقة عمل وبحث حول تفعيل عمليات تدوير الأعمال بشكل تنافسي، وتبدأ أعماله فى التاسعة صباح يوم الأحد 15 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار الدكتور مجدي جمال عبد القادر وكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إلى مشاركة متحدثين أجانب ذوي مكانة علمية دولية مرموقة، يتناولون الخطوط الحيوية الرئيسيّة لموضوع المؤتمر أمام الباحثين والمتخصصين المصريين.