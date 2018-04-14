القاهرة - اخبار مصر

تمكنت مباحث مركز زفتى بمحافظة الغربية، من ضبط عاطلين مقيمين دائرة المركز، وبحوزتهما 23 قطعة حشيش و100 قرص ترامادول وتوك توك بدون لوحات و2 مطواة بقصد الاتجار.

تلقى مدير امن الغربية، إخطارا بتمكن مباحث مركز زفتى، من ضبط (ممدوح م ر 30سنة) عاطل مقيم قرية سنبو، (سمير م أ 17سنة) مقيم قرية حنون، أثناء استقلالهما توك توك بدون لوحات، وبحوزتهما 23 قطعة حشيش و100 قرص ترامادول ومبلغ مالي بقصد الاتجار.

وبفحص التوك توك تبين أنه مبلغ بسرقته بمركز شرطة بركة السبع بالمنوفية عن بلاغ عبد العزيز محمود عبد العزيز عن طريق المغافلة.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.