القاهرة - اخبار مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت فى البنوك، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.65 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس الجمعة، وجاء كالتالى فى آخر تحديثات 21.63 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع بينما سجل سعر الجنيه الاسترلينى اليوم 24.85 جنيه للشراء، و25.12 جنيه للبيع.

أما العملات العربية، فقد سجل سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، 58.90 للشراء، و58.94 جنيه للبيع.

وواصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.68 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيانات.