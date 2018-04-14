القاهرة - اخبار مصر

يستضيف فريق ليفربول نظيره بورنموث، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ٣٤ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز لاستعادة الانتصارات في البريميرليج، بعدما تعادل مع إيفرتون في الجولة الماضية، في اللقاء الذى شهد غياب صلاح بسبب الإصابة. ويغيب عن الريدز كل من آدم لالانا، وإيميرى تشان، وجيول ماتيب، بسبب الإصابة.

ويرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في استغلال حالة النشوة بعد التأهل لنصف نهائي الشامبيونزليج، من أجل حصد الثلاث نقاط.

ويحاول الفرعون المصري محمد صلاح مواصلة تسجيله الأهداف من أجل بقائه على عرش هدافي الدوري الإنجليزي الذى يتصدره بـ٢٩ هدفا بفارق ٤ أهداف عن هاري كين، مهاجم توتنهام، الذى يملك ٢٥ هدفا.

ومن المقرر أن يدفع كلوب بصلاح من أجل منحه فرصة لكى يحرز أهداف خلال اللقاء الذى يعتبر نسبيًا إلى حد ما سهلا، بسبب وضعية فريق بورنموث في جدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل ليفربول كلا من: حراسة المرمى: كاريوس، خط الدفاع: كلاين – لوفرين – فان ديك – روبرتسون، خط الوسط: تشامبرلين – هندرسون – ميلنر، خط الهجوم: فيرمينو – مانى – صلاح.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد ٦٧ نقطة، فيما يقبع فريق بورنموث فى المركز الحادى عشر برصيد ٣٨ نقطة.