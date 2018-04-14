دبي - رويترز

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة بالهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا وقالت إن واشنطن وحلفاءها سيتحملون المسؤولية عن تداعيات الهجمات في المنطقة وخارجها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية “لا شك في أن الولايات المتحدة وحلفاءها الذين قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا رغم غياب أي أدلة مؤكدة… سيتحملون المسؤولية عن تداعيات سياسة المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها”.

ونقل تلفزيون المنار اللبناني عن الوزارة قولها إن الهجوم على سوريا بقيادة أمريكا “انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتجاهل سيادة سوريا”.