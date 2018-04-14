القاهرة - أخبار مصر

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم السبت 14 أبريل 2018، البيان الـ19، الخاص بالعملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، لمكافحة الإرهاب، والتي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنه استكمالًا لمعركة الشرف يستمر أبطال القوات المسلحة والشرطة في تدمير الأوكار الإرهابية وضبط العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وعلى كافة الاتجاهات، مشيرة إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة أثناء استهداف القوات الجوية لأحد الأوكار التي تتحصن بها العناصر الإرهابية، وأنه تم القضاء على 9 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه تم القبض على 214 من المشتبه بهم منهم 21 مطلوبًا جنائيًا بشمال ووسط سيناء، وأنه تم قتل 12 تكفيريًا أثناء تبادل النيران مع أبناء القوات المسلحة، وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية ومسدسان ومعدات معدة للتفجير.

وجاءت نتائج البيان كالتالي:

1- استهداف وتدمير وكر لعناصر إرهابية ومقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

2- القضاء على 9 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة.

3- القبض على 114 فردًا من المشتبه بهم منهم 21 مطلوبين جنائيًا.

4- مقتل 12 عنصرًا تكفيريًا أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة عثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات ووسائل إعاشة بأحد المنازل المهجورة بالعريش.

5- اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالتكفيريين.

6- تدمير والتحفظ على 15 عربة أنواع.

7- ضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

8- تدمير 150 ملجًأ ووكرًا ومخزنًا، عثر بداخلهم على كميات من الذخائر والوقود.

9- اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.

10- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر.

11- ضبط سفينة مشتبه بها في البحر الأحمر، عثر بداخلها على 1350 كيلو جرام من مخدر الهيروين الخام.

12- تسيير 585 كمينًا ودورية أمنية بالتعاون بين قوات حرس الحدود والشرطة.

13- ضبط أحد خطوط إمداد العناصر التكفيرية عن طريق الغرب.

14- ضبط 831 بندقية آلية و1384 طبنجة و80 ألف طلقة.

15- اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق برفح وشمال سيناء.