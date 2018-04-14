القاهرة - أخبار مصر

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان “قابس” للفيلم العربي يوم الجمعة المقبل بالفيلم المصري “البحث عن أم كلثوم” بحضور بطلته ياسمين رئيس، وهو المهرجان الذي سيعرض ما يزيد على 50 فيلمًا ضمن فعالياته المختلفة، حيث يتنافس على جوائزه المختلفة 33 فيلمًا، و7 أفلام ضمن قسم سينما العالم، بالإضافة إلى عرض خاص للفيلم التونسي “الجدران الضائعة”.

المهرجان يشمل عدة أقسام منها قسم دروس في السينما ويقدمها الفنان خالد أبو النجا وعرض أفلامه “عيون الحرامية” مع المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، “قدرات غير عادية” لداوود عبدالسيد و”فيلا 69″ لأيتن أمين.

يكرم المهرجان عددًا من السينمائيين الراحلين منهم المخرج السوري عمر أميرالاي والمخرجان التونسيان عمار خليفي والطيب الوحيشي بالإضافة لمدير التصوير التونسي والمنتج الراحل علي بن عبدالله.

الفنانة هند صبري رئيسة شرف المهرجان قالت، إن دورة المهرجان هي دورة الوفاء بالوعود، وأضافت: وعدنا بأن نشعل شمعة في الجنوب التونسي تشع فنًا وثقافة وجمالًا ضد الظلام، وها نحن نلتقي هذه السنة في قابس ببرمجة فنية فريدة ومسابقة منتقاة وورش فنية وتقنية تتفاعل مع جمهور طلابي متعطش للمعرفة، واستكملت: أوفينا بأكثر وعد قريب إلى قلبي وإلى هدفنا وهو بدء الأشغال في قاعة سينما في قلب قابس، وأتمنى أن تكون هذه القاعة المظلمة منارة جديدة ومقرًا دائمًا للجمال والفكر والحوار والفن، متمنية انتشار العدوى إلى كل مدن الجنوب التونسي الذي أنا منه، وأن تسود المنارات في الصحراء الجميلة.