موسكو - أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الضربة العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية في سوريا استهدفت عاصمة دولة ذات سيادة تحارب الإرهاب منذ سنوات.

وأوردت قناة (روسيا اليوم) ما كتبته زاخاروفا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “يوجه الضربة طامح إلى الزعامة الأخلاقية في العالم معلنًا استثنائيته في الوقت الذي ظهرت فيه فرصة للتسوية السلمية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق بدء توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.