لندن - وكالات

أعلنت شرطة المرور في ولاية مانشستر بالمملكة المتحدة عن استخدامها للدمى “تيدي”، وذلك لتهدئة الأطفال عقب وقوع حوادث سير.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن كل دورية شرطية ستحمل دمية واحدة على الأقل خلال سيرها.

وقال مات بيكتون، أحد أفراد الشرطة، إن الدمية ستساعد الأطفال وتعطيهم الراحة، فضلًا عن السماح للشرطة بالتركيز على أطراف الحادث في المشهد خلال وجود الأطفال.

وكانت شرطة ساسكس في بريطانيا قد استخدمت دمية “تيدي” سابقًا، وذلك في تهدئة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات ابتعدت عن أبيها وأمها، وقد استخدمت الشرطة الدمية لتهدئتها.