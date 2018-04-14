وكالات

أظهرت لقطات مصورة نشرت على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة تعرض شرطي لهجوم شرس من راكب دراجة نارية انهال عليه بسيل من اللكمات.

ووقع الحادث على طريق سريع في مدينة ليفربول الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء، عندما أوقف الشرطي راكب الدراجة وطلب منه رخصة القيادة.

وهرع بعض السائقين الذين صادف وجودهم في المكان لنجدة الشرطي الذي كان ملقى على الأرض يحاول الدفاع عن نفسه ضد خصمه العنيف.

وبعد وصول المزيد من الأشخاص ورجال شرطة إلى المكان، تم إنقاذ الشرطي وإلقاء القبض على راكب الدراجة الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال القائم بأعمال المفتش العام كيث كيليت معلقًا على الحادث “لحسن الحظ لم يتأثر الشرطي المعتدى عليه بشكل كبير وتمكن من العودة لمزاولة عمله بعد وقت قصير من الحادث. نشكر المارة وضباط الشرطة الذين هبّوا لمساعدته”.