وكالات

يمضي ضرار أبوهوي البالغ من العمر 32 عامًا معظم وقته وهو يمشي على يديه، بعد أن تدرب على هذه المهارة في سن مبكرة جدًا، ويمكنه الآن القيام بالعديد من النشاطات المثيرة والخطيرة أثناء المشي على يديه.

ومن المثير للاهتمام بأن ضرار الذي يعيش في تيجراي شمال إثيوبيا، اعتاد على مشاهدة الأفلام الصينية والأمريكية منذ نعومة أظفاره، وكان يعتقد أن جميع الأعمال المثيرة التي شاهدها على الشاشة حقيقية، لذا بدأ بالتدرب على المشي على يديه ليحاكي أبطاله المفضلين.

وبعد سنوات طويلة من التدريب اكتسب ضرار مهارات مدهشة في المشي على يديه، حيث قال في مقابلة مع “بي بي سي” بأنه يتمرن ثلاث ساعات في الصباح، وثلاثًا أخرى في المساء بشكل يومي، وأنه يطمح إلى أن يدخل موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية.

ويمكن لضرار سحب السيارات، وصعود ونزول التلال والجبال المحيطه ببلدته، إضافة إلى حمل الناس على ظهره أثناء المشي على يديه.

ولقي تسجيل مصور يُظهر ضرار وهو يمارس العديد من النشاطات رواجًا كبيرًا بين متابعي وسائل التواصل الإجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بمهاراته المدهشة.