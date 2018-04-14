واشنطن - أ ش أ

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن الضربات العسكرية الأمريكية الفرنسية البريطانية في سوريا لن تمر دون عقاب.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن السفير الروسي قوله، اليوم السبت، “واشنطن لا تملك سببًا أخلاقيًا لضرب النظام السوري خاصة أنها تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة الكيماوية”.

وأعلن، في وقت سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء في توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بزعم قيام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال ترامب، في كلمة مباشرة، إن هناك عملية مشتركة مع القوات المسلحة لفرنسا والمملكة المتحدة، والآن تجرى هذه العملية، مطالبًا الشعب الأمريكي بالدعاء للجنود الأمريكيين وحلفائهم.