بيروت - رويترز

أكد التلفزيون الحكومي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخًا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد اليوم السبت.

وأضاف أن الصواريخ أسقطت في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن التحالف المؤيد لسوريا تصدى للهجوم وذلك في إشارة إلى أن إيران وروسيا ربما تساعدان في الدفاع عن سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، اثنان في دمشق والثالث في منطقة حمص بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق.

وقال المرصد إن كل القواعد والمنشآت التي أصيبت في الهجوم أخلتها الحكومة خلال الأيام السابقة.

وقال مسؤول رفيع في التحالف الإقليمي المؤيد للرئيس بشار الأسد في الحرب السورية إن هجومًا قادته الولايات المتحدة على سوريا سيعتبر “محدودًا” إذا لم تقع جولة ثانية من الضربات.

وقال المسؤول “إذا كان قد انتهى ولن تحدث جولة ثانية فسيعتبر محدودًا”.