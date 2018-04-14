دمشق - أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، في نبأ عاجل لها، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للهجمات الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا.

وأعلن، منذ قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء في توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بعد قيام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال ترامب، في كلمة مباشرة، إن هناك عملية مشتركة مع القوات المسلحة لفرنسا والمملكة المتحدة، والآن تجرى هذه العملية، مطالبًا الشعب الأمريكي بالدعاء للجنود الأمريكيين وحلفائهم.