واشنطن - أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البدء في توجيه ضربة عسكرية الآن بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا بعد قيام الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال ترامب، في كلمة مباشرة، إن هناك عملية مشتركة مع القوات المسلحة لفرنسا والمملكة المتحدة، والآن تجري هذه العملية، مطالبًا الشعب الأمريكي بالدعاء للجنود الأمريكيين وحلفائهم.

وتابع: “السبت الماضي نظام الأسد نشر أسلحة كيميائية في بلدة دوما وهذه المجزرة كانت تصعيدًا هامًا من جانب هذا النظام، قبل سنة مضت أطلق الأسد هجومًا كيميائيًا ضد شعبه البرئ والولايات المتحدة ردت بإطلاق 59 صاروخًا”.

وأكمل “نطالب الشركاء العرب بالانخراط أكثر في محاربة الإرهاب، وأتعجب من دولتي إيران وروسيا فى دعمهم لنظام استخدم الأسلحة المحرمة ضد شعبه”.