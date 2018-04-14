دمشق - أ ش أ

عثرت وحدات الجيش السوري، يوم الجمعة، على مستودع كبير ضم مخبرًا لتصنيع المواد السامة والكيماوية ومصنعًا للعبوات الناسفة والقذائف في منطقة (أفتريس) بالغوطة الشرقية.

وذكر مصدر عسكري، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه “خلال عمليات التمشيط في منطقة (أفتريس) بالغوطة الشرقية تم العثور على مخبر من مخلفات التنظيمات الإرهابية مجهز لتصنيع المواد السامة بكل أنواعها وهو معد بمختلف التجهيزات اللازمة لعملية تصنيع ومزج المساحيق الداخلة في صناعة الأسلحة المحرمة”.

ولفت المصدر إلى أن “التنظيمات الإرهابية” التي كانت توجد في منطقة (أفتريس) اعتمدت بشكل أساسي على المواد السامة والكيماوية ومن أهم المواد التي تم العثور عليها في إحدى ورش التصنيع مادة الكلور موضوعة ضمن أوعية خاصة وهي من نوع (الهيدروفكس) إضافة إلى وجود عتاد كيماوي شمل بزة كيماوية كاملة، التي كان يرتديها العامل في تصنيع هذه المواد السامة، إضافة إلى الإنبولات الخاصة بعملية المزج والخلط حسب درجة التركيز التي يراد استخدامها.

وأشار المصدر العسكري إلى أنه “من ضمن الورش التي تم العثور عليها خلال عمليات التمشيط مصنع كبير معد ومجهز لتصنيع القذائف من مختلف العيارات 60 و80 و180 إضافة إلى مناصب المدافع ومدفع 37 وعدد من العبوات الناسفة والذخائر المتنوعة”.

وكانت وحدات الجيش عثرت خلال تمشيطها لعدد من بلدات الغوطة الشرقية منذ إعلانها خالية من الإرهاب على عدة معامل لتصنيع المواد الكيماوية والسامة تشمل أحماضًا متنوعة ومنها الكلور إضافة إلى أعداد من الورشات لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة بأنواعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها منها.