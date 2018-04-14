أخبار مصر - السبت 14 أبريل

* شهيد ومئات الجرحى في “جمعة رفع العلم الفلسطيني”.

* أكبر قوة أمريكية منذ غزو العراق تتجه إلى سوريا.

* الأمم المتحدة: التصدي لرسائل الإرهابيين يقتضي التواصل معهم بما يلائمهم.

* ميانمار “متخوفة” من تحويل ملف الروهينجا للمحكمة الجنائية.

* البحرين: تمثيل قطر في “قمة الدمام” لا يخدم الأمن العربي.

الإتحاد الإماراتية

* شهيد ومئات الجرحى في “جمعة رفع العلم الفلسطيني”.

* جوتيريس يدعو لتحقيق “مستقل” حول مواجهات غزة.

* أكبر قوة أمريكية منذ غزو العراق تتجه إلى سوريا.

* دفعة جديدة من مهجري دوما يتجهون إلى “الباب”.

* “داعش” يهاجم النظام في البادية ويستنفر عناصره بجنوب دمشق.

* لجنة أممية تعرب عن قلقها إزاء استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

* برلين: كيماوي الأسد لم يُدمر بالكامل.

* الإتحاد الأوروبي يبحث استخدام “الكيماوي السوري”.

* المعارضة البريطانية تدعو لتحقيق مستقل حول “الكيماوي السوري”.

* العراق: نستهدف منع نشاط “داعش” قرب الحدود مع سوريا.

* الجبير: أزمة قطر غير مطروحة في القمة العربية.

* موجريني تمثل الإتحاد الأوروبي في القمة العربية.

* “التحالف” يدّمر مواقع لـ”الحوثيين” في صعدة.

* الأوبئة تحصد الأرواح في اليمن.

* السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا فوق جازان.

* المعارضة القطرية: “الإخوان” يسيطر على مفاصل النظام القطري.

* “الحمدين” يستخدم أسماء شركات ورجال أعمال لنهب الأموال.

* الأمم المتحدة: “بوكو حرام” خطفت 1000 طفلة منذ 2013.

* لافروف يتهم بريطانيا بـ”تشويه” نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

* لندن: موسكو تجسست على سكريبال وابنته 5 سنوات قبل تسميمهما.

* ترامب: كومي كاذب وضعيف ولا بد من محاكمته.

* مدير “اف بي آي” السابق يصف الرئيس الأمريكي بـ”رجل قاس بلا رادع أخلاقي”.

* باكستان: منع شريف من شغل المناصب الرسمية مدى الحياة.

الشرق الأوسط

* عباس يتهم الجيش الإسرائيلي بحماية “المستوطنين الإرهابيين”.

* مركز “بتسيلم”: قرار إطلاق النار على المتظاهرين العزّل في غزة “غير قانوني”.

* إسرائيل ترحّب بقرار برلمان هندوراس نقل السفارة إلى القدس.

* “الحشد الثلاثي” يتواصل قرب سوريا… واتصالات لتحديد “نطاق” الضربات.

* الإتحاد الأوروبي سيبحث عقوبات جديدة على دمشق.

* ولي العهد السعودي يصل إلى الرياض بعد جولة خارجية ناجحة.

* بن دغر يستهل عودته إلى عدن بتفقد مشاريع خدمية.

* هزائم الحوثي تدفعه إلى إطلاق شتائم ضد الشعب اليمني.

* مقتل إعلامي وإصابة زملائه بصاروخ للميليشيا شمال البيضاء.

* إنطلاق حملة الدعاية الإنتخابية في العراق اليوم.

* أعضاء مجلس الأمن يسافرون إلى العراق ويتفقدون مخيمات الروهينجا.

* مذكرة توقيف بحق الإعلامية ماريا معلوف بتهمة تحريض إسرائيل على اغتيال نصر الله.

* بلبلة في ليبيا بعد “إشاعة” عن وفاة حفتر.

* تونس: إنطلاق حملة الإنتخابات البلدية وسط مخاوف من عزوف الناخبين.

* جزائريون يطالبون الجيش بتوضيح “الأسباب الحقيقية” لتحطم الطائرة العسكرية.

* اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي.

* إيطاليا متفائلة بحل أزمة الحكومة خلال “بضعة أيام”.

* القبض على ثلاثة سوريين في ألمانيا للاشتباه بصلتهم بالإرهاب.

* الأمم المتحدة: التصدي لرسائل الإرهابيين يقتضي التواصل معهم بما يلائمهم.

* ميانمار “متخوفة” من تحويل ملف الروهينجا للمحكمة الجنائية.

* “طالبان” تقتل 10 من الشرطة الأفغانية في هجوم على نقطة تفتيش.

* تايوان تختبر قدراتها العسكرية في الرد السريع قبالة ساحلها الشرقي.

الخليج الإماراتية

* شهيد ومئات الإصابات في جمعة “حرق علم إسرائيل”.

* سفن “العودة” تشارك في كسر حصار غزة.

* مستوطنون يشعلون النار بمسجد في نابلس.

* الأزهر والإفتاء في مصر يدينان عنصرية الإحتلال.

* القمة العربية غدًا برئاسة سلمان بمشاركة واسعة.

* البحرين: تمثيل قطر في “قمة الدمام” لا يخدم الأمن العربي.

* الجبير: استجابة الدوحة لمطالب الرباعي شرط لعودة العلاقات.

* مشروع لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب أمام الكونجرس.

* سجال حول سوريا في مجلس الأمن وتحذير من تصعيد شامل.

* واشنطن تحشد لـ”ضرب النظام”.. وروسيا تحذر من “الفوضى”.

* تقارير: ترامب يفكر في ضرب ثمانية أهداف محتملة بسوريا.

* أردوغان: أجواء التوتر تتجه إلى الهدوء بشأن سوريا.

* الصين تدعو إلى ضبط النفس في الملف السوري.

* إجماع على استضافة الرياض لـ”مكتب الإنتربول”.

* السعودية تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثي.

* صراع أجنحة ينذر بانفجار جماعة الحوثي.

* مقتل امرأة بصاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيات على الخوخة.

* قائد عسكري سوداني يجدد الإلتزام بالمشاركة في التحالف العربي.

* القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في تونس.

* مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع واشنطن.

* موسكو تدرس تقييد الواردات والاستثمارات الأمريكية.