صحافة عربية: شهيد ومئات الجرحى في “جمعة رفع العلم الفلسطيني”
أخبار مصر - السبت 14 أبريل
* شهيد ومئات الجرحى في “جمعة رفع العلم الفلسطيني”.
* أكبر قوة أمريكية منذ غزو العراق تتجه إلى سوريا.
* الأمم المتحدة: التصدي لرسائل الإرهابيين يقتضي التواصل معهم بما يلائمهم.
* ميانمار “متخوفة” من تحويل ملف الروهينجا للمحكمة الجنائية.
* البحرين: تمثيل قطر في “قمة الدمام” لا يخدم الأمن العربي.
الإتحاد الإماراتية
* شهيد ومئات الجرحى في “جمعة رفع العلم الفلسطيني”.
* جوتيريس يدعو لتحقيق “مستقل” حول مواجهات غزة.
* أكبر قوة أمريكية منذ غزو العراق تتجه إلى سوريا.
* دفعة جديدة من مهجري دوما يتجهون إلى “الباب”.
* “داعش” يهاجم النظام في البادية ويستنفر عناصره بجنوب دمشق.
* لجنة أممية تعرب عن قلقها إزاء استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
* برلين: كيماوي الأسد لم يُدمر بالكامل.
* الإتحاد الأوروبي يبحث استخدام “الكيماوي السوري”.
* المعارضة البريطانية تدعو لتحقيق مستقل حول “الكيماوي السوري”.
* العراق: نستهدف منع نشاط “داعش” قرب الحدود مع سوريا.
* الجبير: أزمة قطر غير مطروحة في القمة العربية.
* موجريني تمثل الإتحاد الأوروبي في القمة العربية.
* “التحالف” يدّمر مواقع لـ”الحوثيين” في صعدة.
* الأوبئة تحصد الأرواح في اليمن.
* السعودية تعترض صاروخًا حوثيًا فوق جازان.
* المعارضة القطرية: “الإخوان” يسيطر على مفاصل النظام القطري.
* “الحمدين” يستخدم أسماء شركات ورجال أعمال لنهب الأموال.
* الأمم المتحدة: “بوكو حرام” خطفت 1000 طفلة منذ 2013.
* لافروف يتهم بريطانيا بـ”تشويه” نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
* لندن: موسكو تجسست على سكريبال وابنته 5 سنوات قبل تسميمهما.
* ترامب: كومي كاذب وضعيف ولا بد من محاكمته.
* مدير “اف بي آي” السابق يصف الرئيس الأمريكي بـ”رجل قاس بلا رادع أخلاقي”.
* باكستان: منع شريف من شغل المناصب الرسمية مدى الحياة.
الشرق الأوسط
* عباس يتهم الجيش الإسرائيلي بحماية “المستوطنين الإرهابيين”.
* مركز “بتسيلم”: قرار إطلاق النار على المتظاهرين العزّل في غزة “غير قانوني”.
* إسرائيل ترحّب بقرار برلمان هندوراس نقل السفارة إلى القدس.
* “الحشد الثلاثي” يتواصل قرب سوريا… واتصالات لتحديد “نطاق” الضربات.
* الإتحاد الأوروبي سيبحث عقوبات جديدة على دمشق.
* ولي العهد السعودي يصل إلى الرياض بعد جولة خارجية ناجحة.
* بن دغر يستهل عودته إلى عدن بتفقد مشاريع خدمية.
* هزائم الحوثي تدفعه إلى إطلاق شتائم ضد الشعب اليمني.
* مقتل إعلامي وإصابة زملائه بصاروخ للميليشيا شمال البيضاء.
* إنطلاق حملة الدعاية الإنتخابية في العراق اليوم.
* أعضاء مجلس الأمن يسافرون إلى العراق ويتفقدون مخيمات الروهينجا.
* مذكرة توقيف بحق الإعلامية ماريا معلوف بتهمة تحريض إسرائيل على اغتيال نصر الله.
* بلبلة في ليبيا بعد “إشاعة” عن وفاة حفتر.
* تونس: إنطلاق حملة الإنتخابات البلدية وسط مخاوف من عزوف الناخبين.
* جزائريون يطالبون الجيش بتوضيح “الأسباب الحقيقية” لتحطم الطائرة العسكرية.
* اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي.
* إيطاليا متفائلة بحل أزمة الحكومة خلال “بضعة أيام”.
* القبض على ثلاثة سوريين في ألمانيا للاشتباه بصلتهم بالإرهاب.
* الأمم المتحدة: التصدي لرسائل الإرهابيين يقتضي التواصل معهم بما يلائمهم.
* ميانمار “متخوفة” من تحويل ملف الروهينجا للمحكمة الجنائية.
* “طالبان” تقتل 10 من الشرطة الأفغانية في هجوم على نقطة تفتيش.
* تايوان تختبر قدراتها العسكرية في الرد السريع قبالة ساحلها الشرقي.
الخليج الإماراتية
* شهيد ومئات الإصابات في جمعة “حرق علم إسرائيل”.
* سفن “العودة” تشارك في كسر حصار غزة.
* مستوطنون يشعلون النار بمسجد في نابلس.
* الأزهر والإفتاء في مصر يدينان عنصرية الإحتلال.
* القمة العربية غدًا برئاسة سلمان بمشاركة واسعة.
* البحرين: تمثيل قطر في “قمة الدمام” لا يخدم الأمن العربي.
* الجبير: استجابة الدوحة لمطالب الرباعي شرط لعودة العلاقات.
* مشروع لمعاقبة قطر على دعم الإرهاب أمام الكونجرس.
* سجال حول سوريا في مجلس الأمن وتحذير من تصعيد شامل.
* واشنطن تحشد لـ”ضرب النظام”.. وروسيا تحذر من “الفوضى”.
* تقارير: ترامب يفكر في ضرب ثمانية أهداف محتملة بسوريا.
* أردوغان: أجواء التوتر تتجه إلى الهدوء بشأن سوريا.
* الصين تدعو إلى ضبط النفس في الملف السوري.
* إجماع على استضافة الرياض لـ”مكتب الإنتربول”.
* السعودية تطالب بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثي.
* صراع أجنحة ينذر بانفجار جماعة الحوثي.
* مقتل امرأة بصاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيات على الخوخة.
* قائد عسكري سوداني يجدد الإلتزام بالمشاركة في التحالف العربي.
* القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في تونس.
* مشرع روسي يطالب بإنهاء التعاون الفضائي مع واشنطن.
* موسكو تدرس تقييد الواردات والاستثمارات الأمريكية.
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