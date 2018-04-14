مدريد - أ ش أ

حقق نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم فوزًا غاليًا خارج ملعبه على نادي جيرونا بهدف واحد للاشئ في مستهل مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى الإسبانى لكرة القدم.

ويدين بيتيس بالفوز للاعبه لورنزو مورن الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36.

وعجز أصحاب الأرض عن تعويض الهدف فيما تبقى من وقت اللقاء ليعود ريال بيتيس بثلاث نقاط غالية حسنت وضعه في ترتيب أندية الدوري الإسباني وبات ينافس بقوة على مركز مؤهل للدوري الأوروبي حيث ارتفع رصيده إلى 52 في المركز الخامس بينما تجمد رصيد جيرونا عند 44 نقطة في المركز الثامن.