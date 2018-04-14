باريس - أ ش أ

أشادت فرنسا يوم الجمعة بعمل ومهنية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة أن التقرير الصادر عن المنظمة في 11 أبريل أيد استنتاجات التحقيق البريطاني الذي خلص أن الغاز السام الذي عثر عليه في سالزبري في 4 مارس الماضي من عائلة “نوفيتشوك” الذي تطوره روسيا ويستخدم لأغراض عسكرية.

وأكدت فرنسا مجددًا – في بيان صادر عن وزارة الخارجية – إتفاقها الكامل مع تقييم المملكة المتحدة حول عدم وجود تفسير منطقي سوى أن روسيا مسؤولة عن الاعتداء الذي استهدف الجاسوس الروسي المزدوج السابق “سكريبال” بالأراضي البريطانية.

وعبرت فرنسا مرة أخرى عن أدانتها بأشد العبارات لاستخدام هذا النوع من الأسلحة، معربة عن تضامنها الكامل مع شريكها البريطاني ومع الضحايا الثلاثة الذين تعرضوا للتسمم.

كما عبرت عن أملها – في ختام البيان – أن تمثل الدورة غير العادية للمجلس التنفيدي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 18 أبريل فرصة لإجراء حوار بناء وصادق بين الدول الأطراف.