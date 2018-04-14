وكالات

تعادل فولفسبورج، مع ضيفه أوجسبورج، 0-0، يوم الجمعة، على ملعب (فوكسفاجن أرينا)، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وشهد اللقاء حالتي طرد، الأولى كانت من نصيب يان مورافيك، لاعب أوجسبورج، في (د.54)، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

والثانية كانت من نصيب فيليكس أودوكاي، لاعب فولفسبورج، في (د.86)، بعد تحصله أيضًا على الإنذار الثاني له.

وبذلك التعادل، رفع أوجسبورج رصيده من النقاط إلى 37 نقطة، في المركز العاشر مؤقتًا، وفولفسبورج إلى 30 نقطة، في المركز الـ14 مؤقتًا.