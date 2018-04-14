نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مسجلة أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يوليو (تموز) من العام الماضي وسط دعم من مخاوف بشأن احتمالات عمل عسكري غربي في سوريا وتقارير عن تناقص مخزونات الخام العالمية.

ويثير التهديد بعمل عسكري في سوريا قد يؤدي إلى مجابهة مع روسيا مخاوف من تعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط لكن لا يوجد ما يشير إلى هجوم وشيك تقوده الولايات المتحدة.

وقال محللون إنه في ظل هذا التهديد عمد المتعاملون في سوق النفط إلى زيادة مراكزهم قبيل عطلة نهاية الأسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 56 سنتًا، أو 0.78 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 5 دولارات أو 8 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا، أو 0.48 بالمئة، لتغلق عند 67.39 دولار للبرميل، منهية أيضًا الأسبوع على زيادة قدرها 8 بالمئة.

وسجل الخامان القياسيان يوم الأربعاء أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن صواريخ “قادمة” ردًا على هجوم مزعوم بالغاز في سوريا، وبعد أن قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ فوق الرياض.

لكن ترامب قال في تغريدة يوم الخميس إن الهجوم على سوريا “قد يكون قريبًا جدًا وقد لا يكون كذلك”.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إن فائض مخزونات النفط العالمية يقترب من التلاشي، وإن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض 201 ألف برميل يوميًا إلى 31.96 مليون برميل يوميًا في مارس (آذار) من فبراير (شباط).

وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن المنظمة وحلفاءها من منتجي النفط يستعدون لتمديد إتفاقهم لخفض الإنتاج إلى 2019، حيث من المنتظر أن تتبدد تخمة عالمية من الخام بحلول سبتمبر (أيلول).