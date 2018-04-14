أبوجا - رويترز

أكد الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الجمعة إن المحادثات بين الحكومة النيجيرية وجماعة بوكو حرام المتشددة بشأن الإفراج عن تلميذات خطفوهن من مدينة شيبوك بشمال شرق البلاد في 2014 منيت بانتكاسة بسبب خلافات بين الخاطفين.

وأدلى بخاري بالتصريحات عشية الذكرى الرابعة لاختطاف 276 فتاة من مدرستهن مما أثار انتقادات دولية.

وتمكنت كثيرات من الفرار أو أطلق سراحهن بما يشمل 82 فتاة أفرج عنهن في إطار إتفاق تبادل شمل العديد من الأعضاء البارزين الذين كانوا في السجن من بوكو حرام.

وعلى الرغم من ضغوط في الداخل ومن الخارج فشلت جهود الحكومة حتى الآن في إنقاذ نحو مئة فتاة ما زلن محتجزات لدى الجماعة.

وقال الرئيس في بيان عبر البريد الإلكتروني “للأسف، المفاوضات بين الحكومة وبوكو حرام شهدت انتكاسات غير متوقعة تعود بالأساس إلى غياب الإتفاق بين الخاطفين الذين أدت خلافاتهم الداخلية إلى تباين في الآراء فيما يخص نتيجة المحادثات”.

وأضاف الرئيس أن إدارته تفعل “كل ما بوسعها لتحرير الفتيات من خاطفيهن”.