ساو باولو - رويترز

أكدت الدول العشر الأعضاء في إتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يوم الجمعة إنها قررت بالإجماع دعم العرض المشترك للولايات المتحدة والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم في 2026.

وقال أليخاندرو دومينيجيز رئيس إتحاد أمريكا الجنوبية في بيان “تجمعنا الكثير من الروابط التاريخية المشتركة ونحن مقتنعون بأن أمريكا الجنوبية يمكنها المساعدة في تطوير اللعبة في نصف الكرة الشمالي”.

وأعلن القرار بعد يوم واحد من المؤتمر السنوي لإتحاد أمريكا الجنوبية الذي استضافته الأرجنتين.

ويتقدم المغرب بالعرض الوحيد المنافس لهذا الملف الثلاثي لاستضافة نسخة 2026 من كأس العالم.

وسيختار الإتحاد الدولي (الفيفا) العرض الفائز عشية إفتتاح كأس العالم في روسيا في يونيو (حزيران).