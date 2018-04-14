وكالات

استبعد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب، رحيل المهاجم المصري محمد صلاح في الصيف المقبل، وأكد أنه لا يفكر في ذلك الأمر لأنه يعلم بأن اللاعب سيبقى في الفريق.

وأصبح صلاح (25 عامًا)، الذي جاء للفريق قادمًا من روما الإيطالي بعقد يمتد لخمسة مواسم، أحد أبرز اللاعبين في إنجلترا، إذ نجح في تسجيل 39 هدفًا في 44 مباراة شارك فيها مع الفريق في كل المسابقات.

وقال كلوب يوم الجمعة: “يتحدث الكثير عن ذلك الأمر، عما إذا كان سيرحل أم سيبقى، وبصراحة لا أفكر كثيرًا في هذا الأمر لأنني أعلم أنه سيبقى معنا، يتحدث الناس فقط لأنهم يريدون الكتابة عن ذلك أو الحديث عن أي شيء”.

وأضاف المدرب: “تلقى اللاعب العديد من العروض ولكنه فضل اللعب لليفربول، ولدينا فرصة لخلق أمور جيدة في المستقبل، فالفريق يمتلك عنصري الشباب والقوة ولذلك أرى أن الجميع لديه الطموح والرغبة في البقاء وسط الفريق”.

ويمتلك محمد صلاح، الذي سجل 29 هدفًا مع الفريق في مسابقة الدوري، فرصة لمعادلة الرقم القياسي لكل من اللاعب الإنجليزي ألان شيرر موسم (1995-1996) والبرتغالي كريستيانو رونالدو موسم (2007-2008) والأوروجوياني لويس سواريز موسم (2013-2014) بتسجيل 31 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي.