أخبار مصر - السبت 14 أبريل

* السيسي في السعودية اليوم لحضور “قمة الدمام” العربية.

* الجيش يفرض سيطرته الكاملة على شمال سيناء ويحاصر التكفيريين.

* رئيس البرتغال يزور الكاتدرائية ويقوم بجولة في الأهرامات.

* وزارة المالية: نستهدف 5.8٪ نموًا إقتصاديًا وخفض معدلات البطالة.

* مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالكهرباء 200 ألف.. شاكر: لا تحريك للأسعار.. والدعم مستمر حتى 2022.

الأهرام

* السيسي في السعودية اليوم لحضور “قمة الدمام” العربية.

* السيسي يهنئ رئيس وزراء المجر بفوزه في الإنتخابات.

* وزير الخارجية الليبي لـ”الأهرام”: نقدر جهود دول الجوار ونتجاوب مع القاهرة في توحيد مؤسستنا العسكرية.

* الجيش يفرض سيطرته الكاملة على شمال سيناء ويحاصر التكفيريين.

* جمعة يلتقي الواعظات لإشراكهن في خطة رمضان الدعوية.

* وفد شرطة نيويورك لـ”الأهرام”: رسالتنا لـ”الأمريكان”.. مصر آمنة.

* “صحة البرلمان” توافق على قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية.

* اقتراح تشريعي بحظر امتلاك الطبيب أكثر من عيادتين.. “347 شرطًا” لضمان جودة خدمة التأمين الصحي.

* مصر تشارك في خطة المنظمة العالمية للأرصاد.

* 50 دولة تشارك في مؤتمر “مصر خزائن الأرض” بشرم الشيخ.

* العصار يبحث التعاون مع وزيرة الدفاع الهندية.

* الملا في نيودلهي: تقارير دولية بوجود احتياطيات ضخمة للغاز بالمتوسط.

* رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ”الأهرام”: 15 مليار دولار تمويلات من البنك لمصر.

* مميش عقب تدشين شركة التحدي المصرية الإماراتية: التهديدات بضرب سوريا لن تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس.. مستعدون للمشاركة في حفر القناة الملاحية بين السعودية وقطر.

* جدولة 1٫4 مليار جنيه مديونية 23 ألف فلاح متعثر.

* مخالفات بـ 3.7 مليار جنيه في 17 مصنعًا.

* غرامات فورية لرش المياه في الشوارع.

* الأهلي يفوز على الداخلية بثنائية ويلتقي الأسيوطي بدور الـ 8 للكأس.. السولية يحجز تذكرة “روسيا”.. و”الطاحونة” طريقة البدري لنسيان “السعيد”.

* مرتضى يكافئ يد الزمالك بإقالة رئيس جهازه ويمنعه من دخول النادي.

* روما يتوعد صلاح: “نحن خصوم لمدة 180 دقيقة”.. راش يرد: ليفربول قادر على كل شىء في وجود “الفرعون”.. والنهائي حلم قادم.

أخبار اليوم

* السيسي يشارك في قمة الدمام واستبعاد المصالحة مع قطر.

* رئيس أوكرانيا يدعو السيسي لزيارة كييف.

‎* رئيس البرتغال يزور الكاتدرائية ويقوم بجولة في الأهرامات.

* دياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة: ننتظر قرارًا عربيًا يحفظ هوية القدس كعاصمة لفلسطين.

* النواب يستعجلون مناقشة مشروعات القوانين في الجلسة العامة بعد إقرارها في اللجان.

* وزير التعليم العالي: قانون المستشفيات الجامعية الجديد أعطى استقلالية مالية ووحد معايير تقديم الخدمة.

* الإفتتاح المبدئي لأول فرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الثلاثاء القادم.

* رئيس الامتحانات: فرق مكافحة الغش الإلكتروني جاهزة لمواجهة تهديدات “شاومينج”.

* طلاب أسيوط يطالبون بغلق كافة سفارات الدول الإسلامية بأمريكا وإسرائيل ووقف تصدير النفط إليهم.

* خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات: إعادة تخطيط 160 ألف فدان في مدن مصر بتكلفة 350 مليار جنيه.

* وزارة المالية: نستهدف 5.8٪ نموًا إقتصاديًا وخفض معدلات البطالة.

* “جلوبال فاينانس”: مصر من أسرع الإقتصادات نموًا بالشرق الأوسط.

* 3 مليارات دولار إستثمارات أجنبية مباشرة خلال 3 شهور.

* إنشاء 11 منطقة إستثمارية جديدة في 8 محافظات.

* صرف مليون و150 ألف دولار تعويضات لـ 130 عاملًا مصريًا بالعراق.

* ضبط المتهمين في توريط معتمرة مصرية بتهريب أقراص مخدرة.

* “يوم الدين” يمثل مصر في مهرجان كان السينمائي.

* “النني” الأفضل في الدوري الأوروبي.

* “مو الجبار” أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة.. الفرعون إلى الريال.. بشرط “وحيد”.

* أزمة في الأهلي بسبب قائمة الـ25.. البدري يؤجل الحسم.. وقلق بين اللاعبين.. متعب يرفض الاعتزال.. وإعارة الشيخ مستمرة.. وعودة “الثلاثي”.

* الجماهير البيضاء تبكي الزمالك.. وخالد جلال المدير الفني رقم 20 في 4 سنوات.

الجمهورية

* وتستمر انتصارات القوات المسلحة.. “الجمهورية” تشارك “الأبطال” في اقتحام بؤرة خطرة بالجبل والقضاء على قيادي تكفيري وسط سيناء.

* “الجمهورية” مع مشايخ وعواقل وسط سيناء على أرض الفيروز.. شيوخ القبائل: اجتمعنا لنبذ خلافاتنا وتوحيد الصف لمعاونة قواتنا المسلحة.

* التنمية المحلية: قرض البنك الدولي لتنمية الصعيد.. وصل قنا وسوهاج.

* الموارد المائية: عبدالعاطي ومحافظ الوادي بحثا ترشيد الاستهلاك.

* مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالكهرباء 200 ألف.. شاكر: لا تحريك للأسعار.. والدعم مستمر حتى 2022.

* الزراعة تعلن الطوارئ.. استعدادًا لحصاد القمح.. 3.3 مليون فدان منزرعة بالمحصول والمستهدف 9.5 مليون طن.

* 18 مشروعًا لمياه الشرب والصرف في قنا بإستثمارات 2.8 مليار.

* ترضية سليمان وعاشور.. وتعليق موقف إكرامي.. الأهلي يخمد “فتنة” السعيد.

* الزمالك ينقب عن مدرب كبير.. تحفظ على عودة باتشيكو وفيريرا.

* خالد جلال لـ “الجمهورية”: المهمة صعبة.. ولا مكان للأزمات.