الإسماعيلية - أ ش أ

عقدت اليوم الجمعة ندوة حول الفيلم التسجيلي ” جلود آن ” بحضور مخرجة الفيلم كلود جرونسيان ضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة .

وتناولت الندوة رحلة في عالم الفنانة التشكيلية والمصورة ” آن فان دير لندين” وأعمالها التي تضم تكوين فني مختلف .

وقد ناقش الحضور مع كلود كواليس إخراجها للفيلم وعلاقتها بالفنانة التشكيلية التي تحولت إلي صداقة والمدة التي صورت فيها الفيلم.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة.