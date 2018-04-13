الطور - أ ش أ

احتفلت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، عقب صلاة العشاء اليوم الجمعة، بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد المنشية بطور سيناء.

حضر الاحتفالية اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة نائبا عن محافظ جنوب سيناء، ومساعد مدير أمن جنوب سيناء اللواء السيد الرافعي، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ إسماعيل الراوي، ورئيس مدينة الطور فوزي همام، ومدير التضامن الاجتماعي فؤاد عبد العظيم، وعدد كبير من أهالي المدينة.

وبدأ الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ السيد عيسي، وألقى الشيخ محمد حمودة أمام مسجد (المساكن) خطبة عن ذكرى الإسراء والمعراج، وذكر العديد من الدروس المستفادة من رحلة الرسول- عليه الصلاة والسلام- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم المعراج إلى سدرة المنتهى.

وقال الشيخ محمد سعيد واعظ بأوقاف جنوب سيناء، إن هذه الذكرى العطرة كانت مكافأة ربانية للرسول- صلى الله عليه وسلم- وتكريما وتشريفا للنبي الذي تحمل الأذى والابتلاء من قومه.