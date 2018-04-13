الإسراء و المعراج .. رحلة تجاوزت حدود الزمان و المكان 13-4-2018 2018/04/13 - 23:54 الإسراء و المعراج .. رحلة تجاوزت حدود الزمان و المكان 13-4-20182018-04-13T23:54:45+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة جولة المحافظات 13-4-2018 مديرية أمن القاهرة تضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة محملة بأطنان من حديد التسليح 13-4-2018 رئيس البرتغال يزور الأهرامات و يستمع لشرح من وزير الأثار عن تاريخ منطقة الأهرامات 13-4-2018 البابا تواضروس الثاني يستقبل الرئيس البرتغالي بالمقر البابوي بالعباسية 13-4-2018 شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام والتعايش بين الشعوب قمة مصرية برتغالية بالقاهرة تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مجالات كافة
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