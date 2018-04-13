أخبار مصر - محمد خلف أمين

أصدر الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفي التأمين الصحي ببني سويف، بيانًا إعلاميًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع الإليكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة، بمطبخ المستشفي .

وأوضح مدير المستشفي، إن ما حدث هو نتاج المرور اليومي من الطب البيطري على مطبخ المستشفي، تنفيذًا للتعاقد المبرم بيننا منذ سنوات، لمتابعة وفحص اللحوم التى يوردها المتعهد لمطبخ المستشفي، قبل تصنيعها وتقديمها فى صورة وجبات غذائية للمرضي والعاملين.

وأكد “يحيى” أن طبيبة مديرية الطب البيطري، حضرت صباحًا للمستشفي لفحص اللحوم الموردة كما هو معتاد يوميًا وبعد قيامها بعملية الفحص والمراجعة، رفضت قبول اللحوم من متعهد التوريد .

وأضاف مدير المستشفي، أن طبيبة “الطب البيطري” أخطرت المديرية بالواقعة وكذلك مباحث التموين لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إعدام كمية اللحوم المرفوضة، وتم إستبدال الوجبة بـ”الدواجن” بدلًأ من اللحوم، وتم فحصها أيضًا كما هو متبع يوميًا قبل تقديمها للمرضي.

وأوضح “يحيى” أن أغذية المرضي والعاملين، تقوم بتوريدها إحدى المؤسسات المتخصصة فى مجال توريد وتجهيز الأغذية، فى صورة “وجبات مجهزة” حسب النظام الغذائي لكل حالة مرضية، بناءً على تعاقد سنوى، لافتًا إلى أن واقعة رفض أصناف وإستبدالها ليست هى الواقعة الأولى وهذا إجراء طبيعي معمول به فى غالبية المنشأت الطبية الحكومية والخاصة.

وناشد مدير المستشفي، من وسائل الإعلام ونشطاء صفحات التواصل الإجتماعي، بتحري الدقة فيما يتم نشره، خاصة ما يتسبب فى إثارة حالة من البلبلة والتخوف بين المرضي والعاملين والمترددين على المستشفي .