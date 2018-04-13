القاهرة - أ ش أ

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، إقالة حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي بسبب عدم الالتزام بتعليمات الإدارة.

وأوضح مجلس الإدارة في بيان على موقع النادي ، أن قرار الإقالة بسبب عدم التزام رئيس جهاز فريق اليد بالقواعد والضوابط الخاصة بالنادي ، والحديث في قناة فضائية سبق وأن حذرت الإدارة من التعامل معها بسبب سياستها ضد النادي.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أجرى اتصالا هاتفيا مساء أمس بالكابتن حسام غريب مساء أمس لتهنئته بالتتويج بكأس السوبر الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية بعد الفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي 21-20 في مباراة مثيرة.