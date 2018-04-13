لندن - أ ش أ

صنع نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي التاريخ، بعدما فاز اليوم /الجمعة بجائزة لاعب الشهر عن شهر مارس، ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالجائزة لثلاث مرات في موسم واحد.

بعد أن فاز صلاح بالجائزة في شهري نوفمبر وفبراير، نجح هداف نادي ليفربول في اقتناص الجائزة لشهر مارس، ويتصدر صلاح حاليا هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا بفارق أربعة أهداف عن مهاجم توتنهام هاري كين.

ويأمل نجم منتخب مصر في تخطي الرقم القياسي المسجل في الدوري الانجليزي، والذي يحمله مناصفة آلان شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز برصيد 31 هدفا.

وقال صلاح بعد إعلان فوزه بالجائزة “أنا فخور للغاية لأرى نفسي أقاتل من أجل تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الإنجليزي (البرميرليج)، وأفكر في كل مباراة وهذا هدفي، أريد أن أسجل وأن أساعد فريقي في تحقيق الفوز”، مضيفا “هناك خمس مباريات متبقية وهناك فرصة كبيرة لتحطيم الرقم القياسي”.