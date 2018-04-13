القاهرة - أ ش أ

كشفت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن تفاصيل الفعاليات التي تنظمها الوزارة احتفالاً باليوم العالمي للتراث تحت إشراف المهندس محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري.

وأكدت عبدالدايم أن وزارة الثقافة نجحت في توحيد جهود عدد من مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بالتراث للخروج باجندة احتفالية تقام بالتعاون مع كل من محافظة القاهرة ، اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية ، المكتب الاقليمى لمنظمة اليونسكو بالقاهرة الى جانب مؤسسات اخرى تعمل على حماية التراث الثقافى المصري.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الاحتفالات المصرية باليوم العالمى للتراث تم ادراجها على الموقع الرسمىي للمجلس الدولي للمبانى والمواقع الاثرية مع 35 دولة اخرى كما تم نشر برنامجها على الموقع الرسمى لوزارة الثقافة وتشهد رفع علم تم تصميمه خصيصا لهذه المناسبة بمختلف الاماكن بالقاهرة والمحافظات وتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لالقاء كلمات تبرز اهمية الحفاظ على التراث بكافة المدارس الحكومية، الخاصة والدولية بالاضافة الى 40 فاعلية متنوعة تجمع عناصر متعددة من التراث وتحتضنها مختلف الاقاليم والمحافظات وتنطلق فى السادسة والنصف مساء الاربعاء 18 ابريل وتستمر على مدار سبعة ايام متتالية حتى 24 أبريل .