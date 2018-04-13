أخبار مصر - حمودة كامل

أمر وزير النقل الدكتور هشام عرفات بالتحقيق حول أسباب تأخر قطار رقم (1903) مكيف (أسوان/ القاهرة)، حيث لاحظ الوزير تأخر قيام القطار من المحطة باتجاه القاهرة لمدة حوالي 5 دقائق.

جاء ذلك خلال جولة للوزير بجولة تفقدية مفاجئة بمحطة إسنا للسكك الحديدية بمحافظة الأقصر،مساء اليوم /الجمعة، حيث تابع شبابيك التذاكر واطمئن على توافرها للركاب، والتقى بعدد من الركاب واستمع إلى مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة للجمهور.

وأوضح الوزير للجمهور أن هناك خطة جاري العمل بها لتطوير هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميا تشمل التعاقد على 1300 عربة للركاب و300 عربة للبضائع وتوريد100 جرار تم التعاقد عليها و100 أخرى تم الحصول على التمويل الخاص بها، مع استحداث منظومة الإشارات وتطوير البنية الأساسية والمزلقانات وتطوير الورش وتدريب العاملين بها.

وأكد عرفات، في بيان اليوم، أنه وفقا لهذه الخطة فإنه سيكون هناك تحسن كبير في منظومة السكك الحديدية سيشعر بها المواطن خلال النصف الثاني من العام المقبل، وسيتم تقليل زمن التقاطر وزيادة عدد العربات والرحلات.

كما تابع وزير النقل أرصفة المحطة ونظافتها وشاهد استراحة الركاب بعد تطويرها (استراحة رجال – استراحة للسيدات)، وتفقد عددا من القاطرات بالمحطة حيث تفقد قطار (87) (قطار نوم) واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب،

يشار إلى أن محطة إسنا تم الانتهاء من تطويرها وجاري إجراءات استلامها، وتعتبر من المحطات التي تتسم بكثافة الركاب في صعيد مصر.

بعد ذلك توجه الوزير لتفقد مزلقان وبلوك محطة الشراونة بمحافظة أسوان، حيث تابع من البلوك مرور عدد من القطارات مثل قطار 2009 (أسوان/ القاهرة) وشاهد تواصل عاملي البلوك مع الأبراج والبلوكات الأخرى وكذلك مع قائدي القطارات، وشدد الدكتور هشام عرفات على ضرورة اليقظة التامة واتباع تعليمات الأمن والسلامة.