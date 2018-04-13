رويترز

ينضم النجم العالمى دونى ين لفريق عمل فيلم “Mulan”، وأكد النجم البالغ من العمر 54 عاما خبر انضمامه للعمل الذى تنتجه “ديزني” لموقع “Hollywood Reporter” .

الفيلم هو “live-action” وتدور أحداثه حول فتاة شابة صينية تتحول لمحاربة وذلك من أجل إنقاذ والدها، و يقوم نيكى كارو بإخراج الفيلم، وأعلنت شركة ديزنى المنتجة للعمل أنه من المقرر أن يعرض فى مارس 2020 .

يذكر أن دوني ين قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها : “Seven Swords” و”Painted Skin” و”Ip Man” و”The Lost Bladesman” و”Together”، وغيرهم .