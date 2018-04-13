أسيوط - أ ش أ

شهد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط.

حضر الاحتفال اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية والدكتور خلف علي عمار مدير منطقة الوعظ بأسيوط ورئيس لجنة الفتوى والشيخ عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط والمهندس نبيل الطيبي رئيس مركز ومدينة أسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

ووجه المحافظ – خلال الاحتفال – التهنئة للقيادة السياسية وللشعب المصرى عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بتلك المناسبة العطرة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القران الكريم للشيخ هاني الفولي إمام بمديرية الأوقاف; ثم كلمة للدكتور محمود مهني نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ثم كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف والتي تحدث فيها عن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها والالتفاف صفا واحدا للنهوض بوطننا الغالي ونشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.