العريش - أ ش أ

عقد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اليوم اجتماعا بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيسي مدينتى بئر العبد والشيخ زويد وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تعمير وزراعة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعى وأوقاف والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الى جانب مديرى ادارات تنمية القرية والتخطيط والتعاونيات ومركز المعلومات لاستعراض الانجازات التى تمت على أرض المحافظة خلال الأربع سنوات الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة فى مختلف القطاعات.

وعرض نصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة بئر العبد المشروعات المنفذة فى قطاعات الطرق والكهرباء وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية والأمن والمرور بتكاليف اجمالية بلغت نحو 100 مليون جنيه .. وقال أنه سيتم خلال السنوات الأربع القادمة انشاء مشروعات أخرى فى مختلف القطاعات باجمالى نحو 60 مليون جنيه بخلاف الاعتمادات المركزية والمشروعات المنفذة من جانب بعض الوزارات .

وقال ايهاب بكير سكرتير مجلس مدينة الشيخ زويد إنه تم تنفيذ مشروعات قيمتها نحو مليونى جنيه وسيتم انشاء مشروعات أخرى خلال الفترة القادمة بتكلفة نحو 200 مليون جنيه .

وأشار الشيخ محمد سعد العش مدير عام الأوقاف الى أنه تم انشاء واحلال وتجديد مساجد بقيمة 22 مليونا و 795 ألف جنيها خلال الفترة الماضية ومن المقرر إقامة مقر للمديرية ومركز للتدريب الدائم ومعهد لإعداد الدعاة و16 مسجدا واحلال وتجديد وصيانة عدد آخر بتكاليف اجمالية تبلغ 34 مليونا و200 ألف جنيه .

وأضاف منير أبو الخير مدير عام التضامن الاجتماعى أنه تم تنفيذ مشروعات خلال السنوات الأربع الأخيرة بتكاليف 791 مليون جنيه ومن المقرر خلال السنوات الأربع القادمة تنفيذ مشروعات أخرى قيمتها 790 مليون جنيه .