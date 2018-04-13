اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

بعد سلسلة طويلة من التراشق الدبلوماسى بين روسيا والغرب حول الازمة السورية داخل اروقة مجلس الامن ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة ضرورة حل تلك الازمة من خلال الحوار وقرارات الأمم المتحدة مشيرا إلى أن سوريا تشهد العديد من الحروب بالوكالة.

“جوتيريش” يؤكد ضرورة حل الأزمة السورية من خلال الحوار والأمم المتحدة

من جانبه وجه السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري تحذيرا الى الدول الغربية في الامم المتحدة من ان بلاده “لا خيار امامها” سوى الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم وان ذلك ليس تهديدا، انه وعد”.

سوريا تؤكد أنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم

فرنسا تطالب بوقف التصعيد الكيميائي السوري

من جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون من اي عمل متهور وخطير في سوريا قد يترك تداعيات لا يمكن توقعها، وذلك بعد تهديد الغربيين برد عسكري على هجوم كيميائي مفترض.

“بوتين” يحذر “ماكرون” من أي عمل متهور وخطير

وفى الاراضى الفلسطينية أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد فلسطيني وإصابة 968 آخرين بجروح مختلفة وذلك فى مصادمات وقعت اليوم مع قوات الاحتلال خلال احداث مسيرة العودة

استشهاد فلسطيني وإصابة المئات في أحداث مسيرة العودة بغزة

وقد اعرب الازهر الشريف ومفت الجمهورية عن ادانتهما ، وأشار الأزهر الشريف إلى أن جرائم الاحتلال لم تقتصر فقط على البشر، بل امتدت لتشمل المقدسات، بعدما أقدم المستوطنون الصهاينة على إحراق أحد مساجد بلدة عقربا، جنوب نابلس

الأزهر يندد باستمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

المفتي: حرق مسجد بنابلس استمرار لجرائم الاحتلال

وفى الهند ، حضر الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحرب معرض الدفاع الهندى العاشر “DEFEXPO18” المقام بولاية “تشينتاى” حيث دعا العديد من الشركات المشاركة بالمعرض إلى تبادل إرسال الوفود من الفنيين والمتخصصين لنقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة فى المجالات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي والتعرف على أحدث الإمكانيات التكنولوجية المستخدمة فى التصنيع لديها

بالصور..العصار يشارك فى فاعليات معرض الدفاع الهندى

وفى القاهرة … احتفلت وزارة الأوقاف، مساء اليوم الجمعة، بمسجد الإمام الحسين بذكرى الإسراء والمعراج حيث طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، “بقراءة جديدة لتراثنا وثقافتنا الإسلامية لنستفيد من عظمة الدين الإسلامي السمحة التي تؤمن بالتيسير وتلفظ التشدد والغلو”.

وزير الأوقاف يطالب بقراءة جديدة للتراث الإسلامي ونبذ الغلو

رياضيا .. أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادى افتتاح البطولة الافريقية للاندية ابطال الكؤوس رجال وسيدات التى سيستضيفها النادى الاهلى خلال الفترة من 13 وحتى 23 ابريل الجارى .

العامرى فاروق يعلن افتتاح البطولة الافريقية لليد

وعن انبار طقس السبت ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الغد طقس معتدل وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 22 34، وسط الدلتا21 33، الإسكندرية 16 31 ، بلطيم 17 30 ،مطروح 18 30 ، السلوم 21 34 ، سيوة 24 40 ، بورسعيد 19 26.

طقس السبت حار..والعظمى بالقاهرة 34

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