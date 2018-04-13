مدريد - أ ش أ

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، جائزة جديدة، اليوم الجمعة،حيث قال الموقع الرسمي للنادي الإسباني، إن اللاعب، تسلم قبل مران اليوم، جائزة أفضل لاعب عن شهر مارس الماضي، المدعومة من أحد رعاة النادي،

ويأتي حصول رونالدو على الجائزة بعدما سجل 9 أهداف خلال 4 مباريات بهذا الشهر (2 ضد خيتافي، 1 في مرمى باريس، 2 أمام إيبار و4 ضد جيرونا).

وأوضح الموقع الرسمي أن الجائزة تمنح بناء على تصويت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق ريال مدريد.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سجل 41 هدفا وصنع 7 في 38 مباراة خلال الموسم الجاري في كل المسابقات.