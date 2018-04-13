الرياض - أ ش أ

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه مدينة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي “أنه وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة”.

وأوضح المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وأطلق بطريقة مoتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة.