الإسماعيلية - أ ش أ

تم تنظيم ندوة لمناقشة الفيلم التسجيلي “المملكة الرابعة” الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته العشرين .

ويناقش الفيلم فكرة الحلم الأمريكي من خلال رصد قصص المهاجرين في الولايات المتحدة وقد تم تصوير الفيلم بمركز إعادة تدوير المخلفات و”البلاستيك” في نيويورك حيث يعمل هؤلاء المهاجرون.

وقال مخرج الفيلم الأسباني أدان ألياجا – خلال الندوة – إن تصوير هذا العمل استغرق حوالي عاما, لافتا إلي أن فكرة الفيلم تقوم على الربط بين صناعة “البلاستيك” التي ظهرت في الخمسينات من القرن الماضي وكانت بمثابة حلم وبين الحلم الأمريكي الذي كان يؤمن به هؤلاء المهاجرون.

فيما أكدت مواطنته منتجة الفيلم إزابيل فليو أن الفيلم يتناول جوانب مختلفة للحلم الأمريكي.

وقال ألياجا في تصريح مقتضب لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالمهرجان ,إنه لم يجد صعوبة في إقناع المهاجرين لكي يظهروا في الفيلم التسجيلي, مشيرا إلي أنه فيلم ذو ميزانية منخفضة.

وفي سياق آخر, ذكر المخرج أنه يحضر حاليا لإخراج فيلم روائي طويل في موطنه أسبانيا.