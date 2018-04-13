مديرية أمن القاهرة تضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة محملة بأطنان من حديد التسليح 13-4-2018 2018/04/13 - 19:18 مديرية أمن القاهرة تضبط مرتكب واقعة سرقة سيارة محملة بأطنان من حديد التسليح 13-4-20182018-04-13T19:18:05+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة رئيس البرتغال يزور الأهرامات و يستمع لشرح من وزير الأثار عن تاريخ منطقة الأهرامات 13-4-2018 البابا تواضروس الثاني يستقبل الرئيس البرتغالي بالمقر البابوي بالعباسية 13-4-2018 شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام والتعايش بين الشعوب قمة مصرية برتغالية بالقاهرة تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مجالات كافة الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-2018 مراسم إستقبال رسمية لرئيس البرتغال قبيل مباحثات القمة مع الرئيس السيسي 12-4-2018
اترك تعليقاً