رئيس البرتغال يزور الأهرامات و يستمع لشرح من وزير الأثار عن تاريخ منطقة الأهرامات 13-4-2018 2018/04/13 - 19:16 رئيس البرتغال يزور الأهرامات و يستمع لشرح من وزير الأثار عن تاريخ منطقة الأهرامات 13-4-20182018-04-13T19:16:01+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة البابا تواضروس الثاني يستقبل الرئيس البرتغالي بالمقر البابوي بالعباسية 13-4-2018 شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام والتعايش بين الشعوب قمة مصرية برتغالية بالقاهرة تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مجالات كافة الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-2018 مراسم إستقبال رسمية لرئيس البرتغال قبيل مباحثات القمة مع الرئيس السيسي 12-4-2018 شراكة إستثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال لمصر
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