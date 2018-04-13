البابا تواضروس الثاني يستقبل الرئيس البرتغالي بالمقر البابوي بالعباسية 13-4-2018 2018/04/13 - 19:13 البابا تواضروس الثاني يستقبل الرئيس البرتغالي بالمقر البابوي بالعباسية 13-4-20182018-04-13T19:13:49+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة شيخ الأزهر يبحث مع الرئيس البرتغالي دور المشيخة في دعم السلام والتعايش بين الشعوب قمة مصرية برتغالية بالقاهرة تتناول دعم العلاقات بين البلدين في مجالات كافة الرئيس السيسي و نظيره البرتغالي يشهدان توقيع عدد من الإتفاقيات بين البلدين 12-4-2018 مراسم إستقبال رسمية لرئيس البرتغال قبيل مباحثات القمة مع الرئيس السيسي 12-4-2018 شراكة إستثمارية وتجارية مرتقبة خلال زيارة رئيس البرتغال لمصر أجواء حرب باردة تنشب بين موسكو وواشنطن بعد جلسة مجلس الأمن بشأن الكيماوي في سوريا
اترك تعليقاً