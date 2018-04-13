موسكو - أ ش أ

صرح الممثل القانوني لتطبيق “تليجرام” للرسائل، بافل تشيكوف، اليوم /الجمعة بأن القائمين على التطبيق لن يقدموا أي تنازلات على الرغم من إصدار محكمة موسكو قرارا بحجب التطبيق.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى تشيكوف قوله إن “محكمة تاجنسكي بموسكو أصدرت عددا من القرارات المهمة خلال جلسة اليوم، وسط حضور مسئولين من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام والمعروفة باسم (روسكوماندزور)”. وأضاف تشيكوف أنه من المستحيل عقد أي اتفاقات أو تقديم تنازلات في هذا الوضع.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام تطبيق “تليجرام” للرسائل بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول للرسائل المشفرة للمستخدمين.