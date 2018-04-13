القاهرة - أ ش أ

قاد خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة على ملعب النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ال`32 من مسابقة الدوري الممتاز ، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب إستاد بترو سبورت .

وشهد المران حضور الجهاز الفني الجديد بالكامل بقيادة خالد جلال، ومن بينهم أمير عزمي المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وحرص خالد جلال خلال المران على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بتجاوز الكبوة التي يمر بها الفريق والتكاتف لتصحيح أوضاع الفريق .

وشارك الغاني نانا بوكو مهاجم الفريق في التدريبات بشكل طبيعي بعد التعافي من اصابته التى كان يعاني منها فى الفترة الماضية، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للعودة للمباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفنى للزمالك .