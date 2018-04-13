غزة - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة 968 آخرين بجروح مختلفة واستنشاق غاز من بينها 17 من الطواقم الطبية والصحفيين شرق القطاع.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية – في بيان مقتضب – أن الشهيد هو شاب يدعى إسلام رشدي حرزالله (28 عاما)، مشيرة الي نقص الأدوية والمستهلكات الطبية; مما يعيق عمل الطواقم الطبية التي تستبسل في إنقاذ حياة الجرحى.

من جانبها أشارت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار إلى أن هذه الموجة من الغضب الفلسطيني هي الوجه الآخر للأمل الفلسطيني بالعودة إلى الديار, وتحقيق وصايا الآباء والأجداد الذين أخرجوا ظلما وغصبا من ديارهم.

ورأت الهيئة – في بيان مساء اليوم – أن جمعة (رفع العلم الفلسطيني) أرسلت عدة رسائل إلى جهات متعددة وأكدت معان واضحة لا لبس فيها أولها أن “التضحيات الكبيرة التي يقدمها شعبنا البطل من شهداء وجرحى عظيمة هي ضريبة العزة والكرامة في سبيل تحقيق الهدف المنشود من هذه المسيرة المباركة هو حقنا بالعودة إلى فلسطين”.