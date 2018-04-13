القاهرة - أ ش أ

أعلن العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى نيابة عن محمود الخطيب رئيس النادى افتتاح البطولة الافريقية للاندية ابطال الكؤوس رجال وسيدات التى سيستضيفها النادى الاهلى خلال الفترة من 13 وحتى 23 ابريل الجارى .

والقى محمد الجارحى عضو مجلس ادارة النادى ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كلمة رحب فيها بجميع الفرق المشاركة ووعد بتنظيم جيد للبطولة بالشكل الذى يليق باسم النادى الاهلى.

ومن جانبه, رحب هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى للعبة ايضا بالجميع وتمنى لهم إقامة سعيدة بمصر.

كما تمنى الشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الذى تعذر حضوره لحفل الافتتاح لظروف صحية.