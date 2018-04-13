أخبار مصر - شيرين حسين

افاد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري بوقوع حريق اليوم الجمعة فى حوالى الساعة ١٠:٣٠ صباحاً فى مبنى المخازن بقناطر نجع حمادى القديمة وامتد إلى مبنى الورش التابعة لتفتيش القناطر بسوهاج ، وتمت السيطرة على الحريق في حوالي الساعة الثالثة والنصف عصراً.

واوضح المتحدث الرسمي أن الخسائر قد شملت كمية من الاخشاب بالإضافة إلى عدد من الكابلات الكهربائية وكمية من السولار والزيوت ومنشار كهربائي ، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن مبنى الإدارة والمستعمرة السكنية نتيجة احتراق الكابلات الكهربائية.

وفور وقوع الحادث تواجدت الجهات الأمنية متمثلة في مباحث ابو تشت لمعاينة موقع الحريق وتحديد أسباب الحادث بشكل مبدئي ، بالإضافة إلى حضور عدد من خبراء المفرقعات و ٥ سيارات اطفاء.

وأكد الامام أن الجهات المعنية سوف تتولى التحقيق للوقوف على أسباب الحادث الفعلية ، مع صدور تعليمات حازمة من الوزارة بتوقيع العقوبات القانونية إذا ثبت وجود أى تقصير أو إهمال أدى إلى وقوع الحادث.