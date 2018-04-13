نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
“جوتيريش” يؤكد ضرورة حل الأزمة السورية من خلال الحوار والأمم المتحدة
فرنسا تطالب بوقف التصعيد الكيميائي السوري
“بوتين” يحذر “ماكرون” من أي عمل متهور وخطير
ارتفاع عدد المصابين بغزة خلال المواجهات مع الاحتلال إلى 701
الأزهر يندد باستمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
المفتي: حرق مسجد بنابلس استمرار لجرائم الاحتلال
شومان: الإسلام يقر التعايش السلمي ويجرم الإرهاب
بالصور..العصار يشارك فى فاعليات معرض الدفاع الهندى
الأوقاف تحتفل بالإسراء والمعراج في مسجد الحسين..الليلة
السبت..وزير الأوقاف يبحث خطة الدعوة بشهر رمضان
الرئيس البرتغالي يغادر القاهرة
البابا تواضروس يستقبل الرئيس البرتغالى فى الكاتدرائية بالعباسية
بالصور..رئيس البرتغال يعرب عن انبهاره بعظمة الحضارة المصرية
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية
طقس السبت حار..والعظمى بالقاهرة 34
السبت…انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالقاهرة
“النقد الدولي”:سياسات الإصلاح بتونس يخفض مخاطر الميزانية
“الزراعة” ترفع حالة الاستعداد القصوى بموسم حصاد القمح
الملا: اهتمام عالمي بصناعة البترول المصرية
“المالية” تصدر البيان التمهيدى للعام المالى 2018- 2019
الذهب يتجه صوب الارتفاع لأسبوع ثان
الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 10 أسابيع
ابو الغيط يلتقي بالمبعوث الأممي الى ليبيا
“الملك سلمان” و”شئون اللاجئين” يوقعان مشروعا للروهينجا
مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء تحطم حافلة في بلغاريا
روسيا تتهم لندن بـ”تشويه” نتائج التحقيقات بقضية “سكريبال”
لافروف يصف الهجوم الكيميائي في سوريا بأنه “مسرحية”
“أوبرا باريس” تحيي أمسيات موسيقية بمصر 21 و 23 أبريل
روائع تراث الطرب على مسرح الجمهورية..28 أبريل
بالصور..تكريم طلاب التربية الخاصة الفائزين بمسابقات الموهوبين
الأحد.. إنطلاق ملتقى القاهرة الدولي الخامس للكاريكاتير
المخ يظل ينتج خلايا عصبية حتى بعد السبعين
انقطاع الطمث بسن متأخرة يقي من أمراض لا علاج لها
بعض مكملات الحديد تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
شاهد.. إوزة ترهب سكان مدينة أمريكية
اختفاء ملياردير ألماني أثناء رحلة تزلج بجبال الألب
رفع أسعار السجائر ينقذ حياة 60 مليون شخص
تأهل الزوجي عصر والبيلي لربع نهائي بطولة كرواتيا لتنس الطاولة
“الاذاعات العربية” تدعو لنقل المباريات العربية بكأس العالم
هليوبوليس يفوز على “جي إس إل” الكونغولي بالبطولة الافريقية لليد
مواجهة “سهلة” لصلاح أمام روما بأبطال أوروبا
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