أخبار مصر - حمودة كامل

مشروع مستورة من المشروعات الهامة التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وهو من المشروعات المتناهية الصغر الموجهة للمرأة لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن إطلاق هذا المشروع في خطابه بمناسبة عيد الأم وعام المرأة المصرية 2017 و بدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من 19/11/2017 بإجمالي تمويل 250 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تحيا مصر كقرض دوار.

الإجمالي

يقول الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنه تم تنفيذ 4890 مشروع مستورة بقيمة إجمالي 71.215.750 جنيه ، وذلك حتى أمس الخميس 12/4/2018.

و أشار الدكتور فاروق إلى أن فرع الزقازيق هو الأكثر تنفيذا للمشروع حتى الآن ، حيث تم تنفيذ 482 مشروعا بإجمالي 8 ملايين و 300 ألف جنيه ، يليه فرع المنصورة بعدد 412 مشروعا بإجمالي 6 ملايين و 900 ألف جنيه ، ثم فرع قنا بعدد 306 مشروعا بإجمالي 5 ملايين و500 ألف جنيه .

المشروعات

وأكد أن مشروعات مستورة المنفذة تتنوع ما بين 1619 مشروعا للإنتاج الحيواني بإجمالي 25 مليون و 522 ألف جنيه ، و 522 مشروعا منزليا بإجمالي 5 ملايين و 800 ألف جنيه و 2278 مشروعا تجاريا بإجمالي 33 مليون و 50 ألف جنيه، في حين هناك 256 مشروعا صناعيا بإجمالي 3 ملايين و 450 ألف جنيه إضافة إلى 215مشروعا خدميا بإجمالي 3 ملايين و 200 ألف جنيه.

تنفيذ المشروع بالمحافظات

كما استعرض فاروق كافة المشروعات المنفذة على مستوى فروع الصعيد والتي تسعى لدعم حركة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا، موضحا أن فرع بني سويف نفذ مشروعات بعدد 383 مشروعا بإجمالي5 ملايين و 75 ألف جنيه ، ونفذ فرع الفيوم مشروعات بعدد 403 مشروعا بإجمالي 4 ملايين و400 ألف جنيه، ونفذ فرع المنيا 85 مشروعا بقيمة مليون و5000 جنيه ، ونفذ فرع بني محمد سلطان عدد 40 مشروعا بقيمة 700 ألف جنيه ، ونفذ فرع أبوعزيز- مطاي 23 مشروعا بقيمة 195 ألف جنيه ، وفرع مغاغة 28 مشروعا بقيمة 280 ألف جنيه ، وفرع دير مواس 11 مشروعا بقيمة 177 ألف جنيه ، وفرع منشية المغالقة مشروعين بقيمة 20 ألف جنيه ، وبالنسبة لفرع أسيوط فقد تم تنفيذ 36 مشروعا بقيمة 385 ألف جنيه ، ونفذ فرع سوهاج 43 مشروعا بقيمة 390 ألف جنيه وفرع شندويل-المراغة 23 مشروعا بقيمة 359 ألف جنيه، أما فرع الوادي الجديد فقد نفذ 19 مشروعا بقيمة 290 ألف جنيه. ونفذ فرع أسوان عدد 21 مشروعا بقيمة 210 ألف جنيه، في حين نفذ فرع الأقصرعدد 9 مشروعات بقيمة 175 ألف جنيه وفرع المحاميد بحري- أرمنت 6 مشروعات بقيمة 110 ألف جنيه وفرع كوم أمبو 5 مشروعات بقيمة 50 ألف جنيه.

ولفت الدكتور فاروق إلى أن عدد المشروعات المنفذة في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد تبلغ 15 مشروعا بقيمة 300 ألف جنيه .

الجهات المنفذة

أضاف أن مشروعات مستورة يتم تنفيذها من خلال فروع البنك البالغ عددها 50 فرعا حتى الآن و لجان الزكاة البالغ عددها 4200 لجنة و التي تعد ذراع البنك الممتدة في كافة أنحاء الجمهورية حيث تتولى عمل البحث الاجتماعي الخاص بالمستفيدات المتقدمات للحصول على مشروع مستورة.

القرض

وقال إن قيمة القرض لمشروع مستورة تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل و ليس لها مصدر دخل ثابت و يتم منح القرض في صورة مشروعات و ليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمرالمستفيدة بين 21 و 60 سنة .

المطلوب

و أشار فاروق إلى إن المستندات المطلوبة للحصول على المشروع بسيطة وهي طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد ، على أن تكون لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها و يكون السداد على 24 شهرا بدون فوائد و7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، موضحا أنه تم الاقتصارعلى صورة بطاقة الرقم القومي فقط بالنسبة لمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد نظرا لعدم وجود لجان زكاة بهذه المناطق وذلك تسهيلا على السيدات للحصول على المشروعات.